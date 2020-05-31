Россияне, позаботившиеся о тех, кто в эпоху коронавируса оказался в одиночестве, получат поддержку от государства

Волонтёры, заботящиеся о тех, кто во время коронавируса остался без поддержки, получат поддержку, сообщили Накануне.RU в кабмине.

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"Государство поддержит волонтёров, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных работников и просто людей, взявших на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки. Ежемесячные выплаты с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма в 12,1 тыс. руб. полагается за каждого человека, которому оказывается помощь", - уточнили в кабинете министров.

За назначением выплаты можно обратиться до 1 октября. На специальные выплаты из резервного фонда Правительства выделят 145 млн руб..