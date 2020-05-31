05 Сентября 2020
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Политика Москва
ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

В Кремле призвали "не интуичить" и дождаться решения президента о дате голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "не интуичить" относительно новой даты голосования по поправкам в Конституцию и дождаться решения главы государства. Кроме того, он выразил надежду, что ко дню проведения парада Победы – 24 июня – "коронавирусные" ограничения снимут, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Владимир Путин объявит дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, "когда посчитает необходимым", приводит слова пресс-секретаря российского лидера "Интерфакс". Кроме того, в Кремле рассчитывают, что к 24 июня – дню парада Победы – ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, будут отменены.

Напомним, изначально голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 дата сдвигалась.

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В Кремле призвали "не интуичить" и дождаться решения президента о дате голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: Дмитрий Песков, голосование, поправки, Конституция



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