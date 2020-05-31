В Екатеринбург прибыла партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких, приобретенных Фондом святой Екатерины

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Челябинская область
Самолёт, аппараты ИВЛ, Кольцово, Екатеринбург (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбург прибыла партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких, приобретенных Фондом святой Екатерины

31 мая чартерным рейсом на Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза, приобретённого Фондом святой Екатерины на средства генерального директора "УГМК" Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В Екатеринбург из Китая прибыли 80 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили Накануне.RU в Фонде.
Читайте также:

Напомним, что всего по заявкам региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму $3,3 млн. Оборудование будет поровну поделено между медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской областей. Распределением будут заниматься правительства регионов.

"Проделана колоссальная работа, результатом которой стал то, что больницы Урала получили столь необходимые в условиях пандемии средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование", - сказал директор Фонда Александр Андреев.

Ранее на Урал было доставлено более 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря – одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 т. Гуманитарную помощь приобрел Фонд святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбург прибыла партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких, приобретенных Фондом святой Екатерины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Фонд святой Екатерины, аппараты искусственной вентиляции лёгких, Игорь Алтушкин, Андрей Козицин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.05.2020 07:27 Мск Фонд святой Екатерины приобрел аппараты ИВЛ для уральских больниц 

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети