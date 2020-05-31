В Екатеринбург прибыла партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких, приобретенных Фондом святой Екатерины

31 мая чартерным рейсом на Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза, приобретённого Фондом святой Екатерины на средства генерального директора "УГМК" Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В Екатеринбург из Китая прибыли 80 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили Накануне.RU в Фонде.

Напомним, что всего по заявкам региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму $3,3 млн. Оборудование будет поровну поделено между медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской областей. Распределением будут заниматься правительства регионов.

"Проделана колоссальная работа, результатом которой стал то, что больницы Урала получили столь необходимые в условиях пандемии средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование", - сказал директор Фонда Александр Андреев.

Ранее на Урал было доставлено более 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря – одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 т. Гуманитарную помощь приобрел Фонд святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.