В Тюменской области прекращена дезинфекция подъездов
В Тюменской области в рамках перехода ко второму этапу снятия "коронавирусных" ограничений прекращена дезинфекция подъездов, сообщили Накануне.RU в областном оперштабе.
Дезинфекция подъездов жилых домов, а также обработка улиц, мест общего пользования хлорсодержащими дезсредствами прекращены с 31 мая. В числе мер профилактики роста заболеваемости по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее.
Для людей в возрасте 65+ и тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, до 15 июня продлен режим самоизоляции, но уже без введённой ранее разовой адресной социальной помощи.