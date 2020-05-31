В Тюменской области прекращена дезинфекция подъездов

В Тюменской области в рамках перехода ко второму этапу снятия "коронавирусных" ограничений прекращена дезинфекция подъездов, сообщили Накануне.RU в областном оперштабе.

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Дезинфекция подъездов жилых домов, а также обработка улиц, мест общего пользования хлорсодержащими дезсредствами прекращены с 31 мая. В числе мер профилактики роста заболеваемости по-прежнему остаются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее.

Для людей в возрасте 65+ и тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, до 15 июня продлен режим самоизоляции, но уже без введённой ранее разовой адресной социальной помощи.