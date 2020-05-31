Догнать и перегнать Илона Маска? "Роскосмос" испытает две новые ракеты

Госкорпорация "Роскосмос" проведёт испытания двух новых ракет и возобновит лунную программу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в своём Twitter заявил, что "истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля "Crew Dragon", не очень понятна".

"Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что. В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС. Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, в следующем возобновляем нашу лунную программу", - отметил Устименко.

Напомним, 30 мая "SpaceX" провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель "Falcon 9" с кораблем "Crew Dragon" стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск состоялся на несколько дней позже из-за непогоды.