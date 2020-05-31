"Не отличить клубнику от курицы". Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ощущениях, которые он пережил после заражения коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Переживаемые ощущения "можно сравнить с гриппом", но "начинается всё не так и серьёзно".

"В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров. Испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", - цитирует Пескова РИА Новости.

На следующий день у него поднялась температура, Песков перестал ощущать вкус еды.

"Совершенно необычные ощущения. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", - сказал он.

Напомним, о заражении Пескова стало известно 12 мая. Вскоре COVID-19 нашли у его супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. 21 мая она покинула клинику. Пескова выписали 25 мая.