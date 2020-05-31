Первый зарегистрированный в России препарат от коронавируса будут применять только в госпиталях

Первый зарегистрированный в РФ лекарственный препарат от коронавируса "Авифавир" не поступит в свободную продажу, сообщает "Интерфакс".

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Препарат можно будет применять только в госпиталях и под контролем медиков. Кроме того, он категорически запрещён для приёма беременными женщинами и в период планирования семьи.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний "ХимРар" объявили о получении регистрационного удостоверения от Министерства здравоохранения РФ для препарата "Авифавир", показавшего в ходе клинических испытаний высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом. Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что "Афивавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире.