Свердловская область – лидер регионов УрФО по суточному приросту количества больных коронавирусом

Из 645 новых случаев коронавируса, которые подтвердились в регионах УрФО, почти половина приходится на Средний Урал, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Свердловской области – 265 новых инфицированных, в Челябинской – 136, в Курганской – 13, Тюменской – 30, в Югре – 136, на Ямале – 65. Из 265 случаев, зафиксированных на Среднем Урале, 176 – в Екатеринбурге. Кроме того, в регионе умер ещё один носитель инфекции, количество жертв COVID-19 в регионе достигло 27, сообщает региональный оперштаб.

Среди лидеров по приросту в Югре – Сургутский район (46), Сургут (20), Нижневартовск (19), Нефтеюганский район (17). На Ямале в населённых пунктах подтверждён 51 новый случай, из них 42 – в Новом Уренгое. Из 14 новых случаев на предприятиях 10 – также в Новом Уренгое.

Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом россиян превысило 400 тыс., суточный прирост – 9 тыс. 268 пациентов.