Количество больных коронавирусом в России превысило 400 тысяч
Опубликована свежая статистика заболеваемости короанвирусом в России. Всего в стране – 9 тыс. 268 новых случаев в 84 регионах, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
Москва - 2 595
Московская область - 757
Санкт-Петербург - 369
Нижегородская область - 301
Свердловская область - 265
Ростовская область - 178
Волгоградская область - 158
Саратовская область - 142
Архангельская область - 137
Челябинская область - 136
Ханты-Мансийский АО - 136
Красноярский край - 128
Республика Дагестан - 125
Республика Саха (Якутия) - 111
Брянская область - 107
Тульская область - 104
Новосибирская область - 104
Ульяновская область - 97
Иркутская область - 90
Калужская область - 89
Смоленская область - 88
Белгородская область - 87
Чувашская Республика - 87
Пензенская область - 87
Самарская область - 85
Воронежская область - 82
Ставропольский край - 81
Краснодарский край - 80
Курская область - 78
Ивановская область - 77
Ярославская область - 77
Кабардино-Балкарская Республика - 77
Рязанская область - 76
Липецкая область - 75
Орловская область - 75
Республика Башкортостан - 75
Алтайский край - 69
Омская область - 69
Тамбовская область - 67
Ямало-Ненецкий АО - 65
Хабаровский край - 63
Карачаево-Черкесская Республика - 62
Владимирская область - 59
Псковская область - 59
Астраханская область - 59
Республика Тыва - 58
Пермский край - 57
Ленинградская область - 54
Кировская область - 54
Оренбургская область - 54
Республика Татарстан - 52
Приморский край - 52
Новгородская область - 51
Республика Северная Осетия - 50
Калининградская область - 48
Вологодская область - 47
Забайкальский край - 45
Тверская область - 44
Камчатский край - 44
Мурманская область - 41
Республика Адыгея - 41
Республика Марий Эл - 41
Костромская область - 39
Республика Ингушетия - 39
Республика Калмыкия - 35
Республика Мордовия - 35
Тюменская область - 30
Республика Коми - 29
Республика Бурятия - 29
Кемеровская область - 25
Республика Хакасия - 24
Республика Карелия - 23
Удмуртская Республика - 23
Томская область - 21
Амурская область - 20
Чеченская Республика - 18
Сахалинская область - 14
Курганская область - 13
Еврейская АО - 10
Республика Алтай - 6
Республика Крым - 6
Магаданская область - 5
Чукотский АО – 2
Ненецкий АО - 1
Всего в нашей стране выявлено 405 тыс. 843 случая коронавируса.