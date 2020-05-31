Всего в нашей стране выявлено 405 тыс. 843 случая коронавируса.

Опубликована свежая статистика заболеваемости короанвирусом в России. Всего в стране – 9 тыс. 268 новых случаев в 84 регионах, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Количество больных коронавирусом в России превысило 400 тысяч





