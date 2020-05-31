05 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество больных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

Опубликована свежая статистика заболеваемости короанвирусом в России. Всего в стране – 9 тыс. 268 новых случаев в 84 регионах, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Москва - 2 595

Московская область - 757

Санкт-Петербург - 369

Нижегородская область - 301

Свердловская область - 265

Ростовская область - 178

Волгоградская область - 158

Саратовская область - 142

Архангельская область - 137

Челябинская область - 136

Ханты-Мансийский АО - 136

Красноярский край - 128

Республика Дагестан - 125

Республика Саха (Якутия) - 111

Брянская область - 107

Тульская область - 104

Новосибирская область - 104

Ульяновская область - 97

Иркутская область - 90

Калужская область - 89

Смоленская область - 88

Белгородская область - 87

Чувашская Республика - 87

Пензенская область - 87

Самарская область - 85

Воронежская область - 82

Ставропольский край - 81

Краснодарский край - 80

Курская область - 78

Ивановская область - 77

Ярославская область - 77

Кабардино-Балкарская Республика - 77

Рязанская область - 76

Липецкая область - 75

Орловская область - 75

Республика Башкортостан - 75

Алтайский край - 69

Омская область - 69

Тамбовская область - 67

Ямало-Ненецкий АО - 65

Хабаровский край - 63

Карачаево-Черкесская Республика - 62

Владимирская область - 59

Псковская область - 59

Астраханская область - 59

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Пермский край - 57

Ленинградская область - 54

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Оренбургская область - 54

Республика Татарстан - 52

Приморский край - 52

Новгородская область - 51

Республика Северная Осетия - 50

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Тверская область - 44

Камчатский край - 44

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Костромская область - 39

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Тюменская область - 30

Республика Коми - 29

Республика Бурятия - 29

Кемеровская область - 25

Республика Хакасия - 24

Республика Карелия - 23

Удмуртская Республика - 23

Томская область - 21

Амурская область - 20

Чеченская Республика - 18

Сахалинская область - 14

Курганская область - 13

Еврейская АО - 10

Республика Алтай - 6

Республика Крым - 6

Магаданская область - 5

Чукотский АО – 2

Ненецкий АО - 1

Всего в нашей стране выявлено 405 тыс. 843 случая коронавируса.

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Количество больных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

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Теги: коронавирус, статистика, регионы



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