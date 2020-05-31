05 Сентября 2020
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Запуск "Crew Dragon" – шаг к мультипланетному человечеству, - Илон Маск

Илон Маск назвал запуск корабля "Crew Dragon" "шагом к мультипланетному человечеству, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Этот корабль, созданный людьми, для людей. Я думаю, человечество может гордиться тем, что происходит в эти дни. Мне бы хотелось, чтобы полёт вокруг Луны состоялся через два года, но на деле это может произойти и через четыре года", - цитирует основателя "SpaceX" "РБК".

30 мая "SpaceX" провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель "Falcon 9" с кораблем "Crew Dragon" стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск состоялся на несколько дней позже из-за непогоды.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков скептически оценил перспективу полёта землян на Марс на кораблях компании "SpaceX" Илона Маска после провала испытания четвертого прототипа космического корабля "Starship". Он заявил, что жителей Земли повезут на красную планету "под фанфары в один конец". Такую оценку Пушков дал после неудачных огневых испытаний метанового двигателя "Raptor", которые прошли 29 мая в Техасе. Из-за утечки топлива корабль взорвался.

Несмотря на то, что "NASA" и правительство постоянно упрекали Маска в срыве сроков постройки корабля и ракеты (а также за неудачные испытания), этот проект в перспективе сделает США вновь независимыми от России в плане доставки людей на МКС (хотя несколько недель назад стало известно, что российское и американское космические агентства подписали контракт на доставку одного астронавта на станцию будущей осенью на "Союзе". Предполагалось, что астронавты "SpaceX" проведут проверку всех систем в ходе полета – это своего рода испытательный рейс. "Falcon" – ракета серии тяжелого класса, и конечная цель Маска, конечно, не МКС, а Луна и Марс.

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Запуск "Crew Dragon" – шаг к мультипланетному человечеству, - Илон Маск

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Теги: Илон Маск, SpaceX, Crew Dragon



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