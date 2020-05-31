15 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет в первый день лета получат "президентскую" выплату

Выплату на детей в возрасте о 3 до 16 лет в начале лета получат 10 млн семей, сообщили Накануне.RU в Пенсионном фонде России.

"По результатам рассмотрения заявлений, 10 млн семей получат деньги 1 июня. Средства будут выплачены на 15 млн детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно", - говорится в сообщении фонда.

Заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют за три рабочих дня. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.