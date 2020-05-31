Задержаны уральские школьники, затушившие водой из бутылки Вечный огонь

В Нижнем Тагиле задержаны ученики седьмого класса, которые затушили водой из бутылки Вечный огонь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, одному из них 13 лет, второму 14.

Осквернение Вечного огня произошло на площади Славы. Возбуждено дело по статье "Вандализм".

Напомним, это уже третий подобный инцидент в стране за последнее время. В Черноголовке (Московская область) мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны – он сломал и выбросил красную звезду, расшвыривал ногами цветы, при этом не прятал лицо и попал на видео. В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне.