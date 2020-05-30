На Урале подростки осквернили Вечный огонь. Глава СКР поручил центральному аппарату расследовать дело

В Нижнем Тагиле на площади Славы подростки осквернили Вечный огонь: залили его водой. По этому факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "вандализм", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В ситуации также разбираются региональная прокуратура и полиция. В настоящий момент подозреваемые в осквернении мемориала подростки уже установлены и доставлены в ОВД. После задержания подростков поставят на профилактический учет, а против их родителей возбудят административное дело.

В настоящий момент работа Вечного огня уже восстановлена.

Отметим, что также акт вандализма был зафиксирован в Подмосковном Одинцово. В соцсетях появились фото, как трое молодых людей якобы разогревают что-то на "Вечном огне". Органами ГСУ СК России Московской области по данному факту организована доследственная проверка.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание тщательно выяснить все обстоятельства вопиющих фактов осквернения мест исторической памяти и поручил взять ход расследования и проведения проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.