05 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

Полицейских из Сургута могут уволить из-за участия в вечеринке в городском кафе

В отношении пяти полицейских из Сургута, которые принимали участие в вечеринке одного из городских кафе, проходит служебная проверка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Югре, в ночь на 30 мая в полицию поступила информация о вечеринке в городском кафе, в которой участвовали сотрудники полиции. Начальник регионального УМВД России назначил проведение служебной проверки. По ее итогам будет принято решение об увольнении сотрудников.

Также к дисциплинарной ответственности могут привлечь их непосредственное руководство: в связи с отсутствием контроля за деятельностью подчиненных.

В отношении владельца был составлен административный протокол за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Напомним, режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией был продлен до 15 июня. Сейчас в регионе наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19.

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Полицейских из Сургута могут уволить из-за участия в вечеринке в городском кафе

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Теги: полиция, МВД, вечеринка, самоизоляция, режим повышенной готовности



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Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2020 09:10 Мск В Сургуте наказаны полицейские, устроившие в разгар пандемии вечеринку в кафе

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