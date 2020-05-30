04 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Ямале продлен режим самоизоляции и усилены меры контроля за вахтовиками

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продлил действующий режим ограничений до 14 июня, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"Надеюсь, что через две недели мы увидим улучшение всех наших показателей и перешагнем на следующий этап снятия ограничений", - заявил он, отметив, что не везде в регионе ситуация с COVID-19 стабилизируется. Очень тревожная ситуация в Новом Уренгое - там добавляются койки, будут усилены медицинские бригады.

Также с 1 июня ужесточается режим контроля за прохождения теста всеми вахтовыми работниками. Артюхов отметил, что крупнейшие компании ТЭКа требования для вахтовиков выполняют, но на уровне субподрядчиков дисциплина плохая.

"Впереди большой строительный сезон, будет прибывать много людей. Поэтому мы договорились с 1 июня ужесточить режим контроля за прохождением теста всеми вахтовыми работниками, прибывающими в Новый Уренгой и Коротчаево. У каждого должен быть при себе отрицательный анализ, сроком давности не более пять дней", - отметил губернатор.

Ужесточения не коснутся тех, у кого временная или постоянная регистрация на Ямале, а также тех, кто едет в короткую командировку, - достаточно иметь на руках обратный билет в течение трех дней, не считая даты приезда.

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На Ямале продлен режим самоизоляции и усилены меры контроля за вахтовиками

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Теги: Дмитрий Артюхов, режим самоизоляции, вахтовики



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