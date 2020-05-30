Путин заявил о необходимости подготовиться к открытию других стран для туризма

Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил о необходимости понять, как выстраивать работу, когда многие страны снимают ограничения, введенные ранее из-за коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Для этого необходимо обсудить ситуацию с медиками, санитарными врачами.

"Во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего, конечно, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли. Все понятно. Но в некоторых государствах, которые сняли уже вроде бы в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы это тоже видим, это происходит как раз на наших глазах", - высказался президент

Он также поинтересовался, у Сергея Лаврова, сколько россиян еще не вывезено из других стран. По словам министра иностранных дел, в настоящий момент возвращения домой ожидают 25 тыс. 159 человек.