04 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
террорист ИГИЛ (2016) | Фото: i.obozrevatel.ua/

Милонов объяснил, почему Файез Саррадж требованием выкупа доказал, что он террорист

Сегодня, 30 мая, на Telegram-канале главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича появилась аудиозапись телефонного разговора между сотрудником ФЗНЦ Юнесом Абазидом и представителем т. н. Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халедом аль-Мишри.

Беседа состоялась в июне прошлого года. Мнение террористов ПНС о задержанных российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане на тот момент кардинально отличалось от того, что происходит сейчас. Тогда Аль-Мишри признался, что россиян можно обвинить в нарушении визового режима, и то не точно.

шугалей, российские социологи, ливия(2020)|Фото: РИА ФАН

Вечером 28 мая на странице ПНС в Facebook появилось видео «Максим Шугалей, история шпиона». В созданном триполитанской структурой ролике российских социологов пытались обвинить в шпионаже. Но эта попытка выглядит нелепо, ведь все выдвинутые обвинения оказались голословными. Шугалей и Суэйфан заранее согласовали проведение исследований с руководством ПНС, и их не за что было задерживать и помещать в неофициальную тюрьму «Митига».

В телефонном разговоре с сотрудником ФЗНЦ Аль-Мишри предлагал решить проблему и помочь освободить россиян при выполнении одного условия со стороны Москвы. Он заявил, что социологов отпустят, если российский президент примет главу ПНС Файеза Сарраджа, а Россия поддержит ПНС в Совбезе ООН и на других международных площадках.

Выдвижение подобного условия позволяет понять истинные мотивы ареста россиян. Депутат ГД РФ Виталий Милонов считает, что после такого на возможном продолжении диалога Москвы и Триполи можно поставить крест. И этот крест поставили непосредственно террористы ПНС.

Милонов подчеркнул, что подобным образом ведут себя только бандиты – захватывают заложников, шантажируют, требуют выкуп. Саррадж и его приближенные лишний раз продемонстрировали, что с позиции норм международного права с ними разговаривать невозможно. Они понимают только язык силы.

Милонов сравнил поведение Сарраджа с поведением Усамы бен Ладена и назвал главаря ПНС «бандитом, накачанным американскими деньгами и американской поддержкой», что позволяет ему чувствовать себя безнаказанным. Депутат уверен, что на уступки террористам идти нельзя. Никаких дел с ними тоже нельзя иметь. Единственное, «можно сделать какой-то вид» ради освобождения заложников, но не более того.

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Милонов объяснил, почему Файез Саррадж требованием выкупа доказал, что он террорист

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Теги: ливия, пнс, саррадж, максим шугалей, тюрьма митига, депутат милонов, аль-мишри



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