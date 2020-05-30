Полицейские Екатеринбурга применили табельное оружие при задержании дебошира

Сотрудники полиции Екатеринбурга, выезжавшие на вызов граждан, применили табельное оружие при задержании дебошира. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, 30 мая в 01:23 в дежурную часть ОП № 15 городского УМВД поступило тревожное сообщение о том, что мужчина с неадекватным поведением изрубил дверь местной жительнице 1983 года рождения. Инцидент произошел на улице Кузнецова в Орджоникидзевском районе областного центра. На место происшествия был направлен наряд ППСП, который по прибытии действительно обнаружил повреждения двери квартиры и перил в двухэтажном многоквартирном доме.

Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции увидели неизвестного гражданина с мешком и сейфом в руках. На требование остановиться он бросил свои вещи, выхватил нож и предмет, похожий на пистолет. Один из патрульных в результате нападения получил колюще-режущим предметом ранение в область плеча. Напарник полицейского вынужден был применить табельное оружие. Он произвел один выстрел в ногу дебоширу. Раненому сержанту оказана помощь в больнице, госпитализация не потребовалась. Нападавший доставлен в медицинское учреждение, где будет проходить курс лечения под охраной стражей порядка.

"Задержанным гражданином оказался молодой человек 1990 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств (ч.2 ст.228 УК РФ). Сыщики уголовного розыска изъяли на месте конфликта орудие преступления - охолощенный пистолет "Беретта" и кухонный нож, а в квартире подозреваемого - бутылки из-под алкоголя и 2 коробки от охолощенных "стволов". Мужчина находился в состоянии опьянения. На вопрос оперуполномоченных, зачем рубил двери соседей, ответить затруднился. Но то, что осознал о содеянном – факт. В спешном порядке он собрал самое необходимое и пытался ретироваться после того, как увидел, что служебный автомобиль полиции убыл от дома. Злоумышленник не знал, что патрульная машина просто освободила проезжую часть для беспрепятственного проезда других транспортных средств и находилась за углом. По данному факту представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ,- хулиганство", - рассказал полковник Горелых.

Кроме того, собранные материалы полиция направила для принятия процессуального решения о нападении на наряд ППС в региональный Следственный комитет.

"Начальник главка МВД генерал-майор полиции Александр Мешков дал поручение руководству территориального ОВД проработать вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу. Под арестом у него будет больше возможностей ценить свободу и поразмышлять о том, что с топором бросаться на квартиру своих соседей, держа их в постоянном страхе, и резать силовиков, себе, как говорится, дороже. В США, к примеру, при подобных обстоятельствах его бы в три счета отправили к праотцам", - резюмировал Валерий Горелых.