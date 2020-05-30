В Роспотребнадзоре сообщили о штрафах для определенных групп граждан за отказ от вакцинации

В Роспотребнадзоре РФ разъяснили, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации. По информации ТАСС, речь идет о профессиональных группах риска.

В перечень работ, выполнение которых, сопряжено с высоким риском, входит работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее. Ответственность может наступить в случае исполнения профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации.

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях была расширена статья за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В него была добавлена четвертая часть, предусматривающая ответственность за отказ от обязательной вакцинации и медосмотра.