04 Сентября 2020
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Общество В России
манту, прививка (2019) | Фото: privivkainfo.ru

В Роспотребнадзоре сообщили о штрафах для определенных групп граждан за отказ от вакцинации

В Роспотребнадзоре РФ разъяснили, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации. По информации ТАСС, речь идет о профессиональных группах риска.

В перечень работ, выполнение которых, сопряжено с высоким риском, входит работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее. Ответственность может наступить в случае исполнения профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации.

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях была расширена статья за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В него была добавлена четвертая часть, предусматривающая ответственность за отказ от обязательной вакцинации и медосмотра.

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В Роспотребнадзоре сообщили о штрафах для определенных групп граждан за отказ от вакцинации

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Теги: штраф, Роспотребнадзор, вакцинация



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