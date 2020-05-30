Исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться в следующем году

Гендиректор биотехнологического центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что исследование вакцины от СOVID-19 на детях может начаться в начале 2021 года. Об этом было сказано в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина", передает корреспондент Накануне.RU.

Завершить клинические исследования вакцины от коронавируса планируется в сентябре. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, скорее всего, вакцина от COVID-19 будет получена до второй волны распространения заболевания. Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъемом гриппа.

"Ученые говорят, что коронавирус не сильно мутирует, значит мы можем предполагать, что вакцина будет эффективной", - отметила Анна Попова. При этом отмечается, что люди, которые переболели не могут быть добровольцами для испытаний вакцины.

Также известно, что подопытные животные хорошо ее перенесли. Нежелательных реакций у них не было.