04 Сентября 2020
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лаборатория, коронавирус, нижневартовск, тест (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться в следующем году

Гендиректор биотехнологического центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что исследование вакцины от СOVID-19 на детях может начаться в начале 2021 года. Об этом было сказано в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина", передает корреспондент Накануне.RU.

Завершить клинические исследования вакцины от коронавируса планируется в сентябре. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, скорее всего, вакцина от COVID-19 будет получена до второй волны распространения заболевания. Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъемом гриппа.

"Ученые говорят, что коронавирус не сильно мутирует, значит мы можем предполагать, что вакцина будет эффективной", - отметила Анна Попова. При этом отмечается, что люди, которые переболели не могут быть добровольцами для испытаний вакцины.

Также известно, что подопытные животные хорошо ее перенесли. Нежелательных реакций у них не было.

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Исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться в следующем году

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Теги: коронавирус, covid19, вакцина, испытания



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