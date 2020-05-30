"Яндекс.Такси" наградил водителя, который спас девушку, похищенную насильниками

"Яндекс.Такси" наградил 49-летнего водителя Дмитрия Филина, который спас похищенную насильниками москвичку, сообщает telegram-канал Mash.

Сама история произошла 27 мая. Водитель получил странный заказ — адрес в Троицке, сообщение в чате: "Здравствуйте, помогите мне". Таксист сперва даже не понял, о чем речь. Тут же еще одно: "Меня насильно удерживают, насилуют, я не знаю, где я нахожусь". Дмитрий Филин немедленно отправился на адрес, на месте оказалась обычная парковка "Леруа Мерлен". Никакой девушки на месте не оказалось, водитель вступил с ней в переписку, узнал ее личные данные, включая номер телефона и сообщил о произошедшем в полицию. Спустя какое-то время полицейские связались с водителем и сообщили, что девушка была найдена. Пленницу держали в Ватутинках в строительном вагончике. Двое насильников задержаны, девушка в безопасности.

Сегодня стало известно, что "Яндекс" пожизненно освободил водителя от уплаты комиссии - 20% с каждой поездки. Теперь водитель, который сел за руль, чтобы подработать в кризис, может оставлять себе все, что зарабатывает.