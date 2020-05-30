В "тюменской матрешке" две смерти пациентов с коронавирусом

В регионах "тюменской матрешки" два новых случая смерти пациентов с коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным департамента здравоохранения Югры, в сургутской окружной клинической больнице скончалась 47-летняя пациентка с лабораторно подтвержденным COVID-19. Лечение женщины осложнялось сопутствующими заболеваниями. В Тюменской области сегодня скончалась 65-летняя женщина, у которой были тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время боролись за ее жизнь, она находилась на ИВЛ.

По статистике, на 30 мая в Тюменской области за минувшие сутки число заболевших возросло на 28, всего - 1608. Выздоровели 22 человека, всего 812. 788 получают лечение, четверо находятся на аппарате ИВЛ. Из общего числа заболевших - шесть человек, заболевших коронавирусом - дети.

В Югре продолжается активный рост числа заболевших. За минувшие сутки их стало больше на 167 человек, всего 2300. Лидером среди муниципалитетов являются Ханты-Мансийск (51 случай), Сургут (42), Мегион (22). По возрастной структуре из нового числа заболевших - 32 человека дети, 12 молодые люди в возрасте от 12 до 29, самое большое количество больных пришлось на возрастную категорию от 30 до 49 лет - 84 случая, 33 пациента в возрасте 50-64 года и старше 65 лет - четыре случая. По месту инфицирования: завозные - три, из контактов в очагах - 130, контакт уточняется - 34. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 24, с симптомами ОРВИ - 69, в бессимптомной форме заболевания – 74.

На Ямале подтверждено 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период подтверждено 2311 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 963 человека. 27 заразившихся жители нового Уренгоя, трое - Тазовского.

"Ситуация с коронавирусом сегодня в большинстве действующих очагов остается спокойной. За сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 30 клинических форм инфекции. Все они приходятся на населенные пункты округа. Напряженной ситуация остается в Новом Уренгое, там за сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19. Трое человек госпитализированы с диагнозом внебольничной пневмонии, у 24 – ОРВИ, лечение проходит амбулаторно в условиях строгой изоляции. Три случая подтверждено в Тазовском. Все в одном семейном очаге, заражение произошло по контакту с ранее заболевшим. У жителей диагностирована ОРВИ, лечение амбулаторное", - прокомментировала ситуацию на Ямале руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Она сообщила, что накануне ЦГБ газовой столицы пришлось развернуть еще 40 дополнительных коек для лечения коронавирусной инфекции. Врачи, медицинский персонал и сотрудники больницы, станции скорой помощи, поликлиники работают в очень напряженном графике.