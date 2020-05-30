04 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На Среднем Урале состояние 71 пациента с COVID-19 оценивается как тяжелое

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрирован 261 новый случай COVID-19, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Диагноз был подтвержден у 193 жителей Екатеринбурга, а также у жителей Асбеста, Алапаевского, Арамильского, Артинского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Кушвы, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского и Сысертского городских округов, Уральского.

Общее число заболевших в регионе составило 5184 случая. У 71 человека состояние врачи оценивают как тяжелое, из них 53 находятся в реанимации, 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрирован еще один случай смерти больного COVID-19. Общее число случаев – 26.

Напомним, пока ограничительные меры на Среднем Урале действуют до 1 июня. Ранее сообщалось, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом. При этом губернатор Евгений Куйвашев накануне заявил, что пока нем принял решения о снятии или продления ограничительных мер. Он заявил, что находится меж двух огней - поскольку с одной стороны его просят срочно открываться, ведь у людей нет денег, с другой - снятие ограничений может серьезно усугубить ситуацию с заболевшими. Решение глава региона пообещал принять в понедельник.

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На Среднем Урале состояние 71 пациента с COVID-19 оценивается как тяжелое

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Теги: коронавирус, covid19, новая сводка, заболевшие, умерший



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