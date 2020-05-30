СинТЗ передал семи школам Каменска-Уральского планшеты в преддверии Дня защиты детей

04 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
благотворительность, ТМК, БФ &quot;Синара&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба СинТЗ

СинТЗ передал семи школам Каменска-Уральского планшеты в преддверии Дня защиты детей

В рамках проекта "СТОП-коронавирус!", инициированного благотворительным фондом "Синара" в связи с пандемией COVID-19, Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), передал семи школам Каменска-Уральского 12 планшетов для дистанционного обучения детей из многодетных семей. Акция прошла в преддверии Дня защиты детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СинТЗ, планшетные ноутбуки получили школы №№ 1, 3, 11, 15, 21, 27 и 38 Каменска-Уральского.

благотворительность, ТМК, БФ "Синара"(2020)|Фото: Пресс-служба СинТЗ

благотворительность, ТМК, БФ "Синара"(2020)|Фото: Пресс-служба СинТЗ

"Согласно проведенному мониторингу Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, не все школьники сегодня обеспечены необходимой техникой для на онлайн-обучения. Поэтому Синарский трубный завод решил поддержать эту благотворительную акцию", — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.

благотворительность, ТМК, БФ "Синара"(2020)|Фото: Пресс-служба СинТЗ

благотворительность, БФ "Синара"(2020)|Фото: Пресс-служба СинТЗ

"В период пандемии мы столкнулись с проблемой нехватки индивидуальных планшетных ноутбуков, которыми необходимо было обеспечить 600 детей для организации дистанционного обучения. Особенно остро эта проблема стоит в многодетных семьях, где двое и более учеников, а компьютер порой один. Уверена, что планшеты пригодятся для ребят не только сейчас, при подготовке к ЕГЭ, но и в новом учебном году", — сказала начальник Управления образования Каменска-Уральского Лейла Миннуллина.

Проект "СТОП-коронавирус!" стартовал в марте текущего года и реализуется благотворительным фондом "Синара" при поддержке ТМК и Группы Синара в 19 городах присутствия предприятий-попечителей фонда, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полевской, Таганрог, Волжский, Орск, Калугу, Людиново. ТМК выделила на эти цели 100 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СинТЗ передал семи школам Каменска-Уральского планшеты в преддверии Дня защиты детей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СинТЗ, ТМК, Синара, Стоп-коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети