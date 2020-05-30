СинТЗ передал семи школам Каменска-Уральского планшеты в преддверии Дня защиты детей

В рамках проекта "СТОП-коронавирус!", инициированного благотворительным фондом "Синара" в связи с пандемией COVID-19, Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), передал семи школам Каменска-Уральского 12 планшетов для дистанционного обучения детей из многодетных семей. Акция прошла в преддверии Дня защиты детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СинТЗ, планшетные ноутбуки получили школы №№ 1, 3, 11, 15, 21, 27 и 38 Каменска-Уральского.

"Согласно проведенному мониторингу Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, не все школьники сегодня обеспечены необходимой техникой для на онлайн-обучения. Поэтому Синарский трубный завод решил поддержать эту благотворительную акцию", — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.

"В период пандемии мы столкнулись с проблемой нехватки индивидуальных планшетных ноутбуков, которыми необходимо было обеспечить 600 детей для организации дистанционного обучения. Особенно остро эта проблема стоит в многодетных семьях, где двое и более учеников, а компьютер порой один. Уверена, что планшеты пригодятся для ребят не только сейчас, при подготовке к ЕГЭ, но и в новом учебном году", — сказала начальник Управления образования Каменска-Уральского Лейла Миннуллина.



Проект "СТОП-коронавирус!" стартовал в марте текущего года и реализуется благотворительным фондом "Синара" при поддержке ТМК и Группы Синара в 19 городах присутствия предприятий-попечителей фонда, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полевской, Таганрог, Волжский, Орск, Калугу, Людиново. ТМК выделила на эти цели 100 млн руб.