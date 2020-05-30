В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек.
Москва - 2 367
Московская область - 735
Санкт-Петербург - 365
Нижегородская область - 289
Свердловская область - 261
Ханты-Мансийский АО - 167
Иркутская область - 162
Архангельская область - 158
Волгоградская область - 154
Ростовская область - 152
Челябинская область - 150
Красноярский край - 136
Республика Дагестан - 126
Республика Саха (Якутия) - 114
Новосибирская область - 109
Тульская область - 107
Брянская область - 105
Ульяновская область - 98
Саратовская область - 96
Смоленская область - 95
Калужская область - 90
Пензенская область - 90
Воронежская область - 89
Чувашская Республика - 89
Ивановская область - 87
Ставропольский край - 84
Белгородская область - 83
Краснодарский край - 82
Республика Башкортостан - 80
Ярославская область - 79
Орловская область - 78
Кировская область - 78
Кабардино-Балкарская Республика - 77
Рязанская область - 74
Липецкая область - 72
Курская область - 71
Тамбовская область - 71
Алтайский край - 71
Пермский край - 70
Владимирская область - 63
Новгородская область - 63
Республика Татарстан - 63
Хабаровский край - 59
Ленинградская область - 55
Республика Тыва - 55
Карачаево-Черкесская Республика - 54
Калининградская область - 51
Омская область - 50
Приморский край - 50
Республика Северная Осетия - 49
Камчатский край - 46
Мурманская область - 45
Оренбургская область - 45
Республика Ингушетия - 44
Республика Марий Эл - 44
Тверская область - 43
Псковская область - 42
Самарская область - 42
Республика Мордовия - 40
Астраханская область - 39
Забайкальский край - 33
Республика Коми - 31
Ямало-Ненецкий АО - 30
Республика Хакасия - 30
Костромская область - 28
Тюменская область - 28
Республика Бурятия - 27
Республика Карелия - 25
Амурская область - 25
Удмуртская Республика - 24
Вологодская область - 22
Томская область - 22
Республика Калмыкия - 20
Республика Адыгея - 19
Чеченская Республика - 17
Курганская область - 16
Кемеровская область - 13
Еврейская АО - 11
Республика Крым - 8
Сахалинская область - 7
Республика Алтай - 6
Чукотский АО - 5
Ненецкий АО - 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.