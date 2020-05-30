04 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек.

Москва - 2 367

Московская область - 735

Санкт-Петербург - 365

Нижегородская область - 289

Свердловская область - 261

Ханты-Мансийский АО - 167

Иркутская область - 162

Архангельская область - 158

Волгоградская область - 154

Ростовская область - 152

Челябинская область - 150

Красноярский край - 136

Республика Дагестан - 126

Республика Саха (Якутия) - 114

Новосибирская область - 109

Тульская область - 107

Брянская область - 105

Ульяновская область - 98

Саратовская область - 96

Смоленская область - 95

Калужская область - 90

Пензенская область - 90

Воронежская область - 89

Чувашская Республика - 89

Ивановская область - 87

Ставропольский край - 84

Белгородская область - 83

Краснодарский край - 82

Республика Башкортостан - 80

Ярославская область - 79

Орловская область - 78

Кировская область - 78

Кабардино-Балкарская Республика - 77

Рязанская область - 74

Липецкая область - 72

Курская область - 71

Тамбовская область - 71

Алтайский край - 71

Пермский край - 70

Владимирская область - 63

Новгородская область - 63

Республика Татарстан - 63

Хабаровский край - 59

Ленинградская область - 55

Республика Тыва - 55

Карачаево-Черкесская Республика - 54

Калининградская область - 51

Омская область - 50

Приморский край - 50

Республика Северная Осетия - 49

Камчатский край - 46

Мурманская область - 45

Оренбургская область - 45

Республика Ингушетия - 44

Республика Марий Эл - 44

Тверская область - 43

Псковская область - 42

Самарская область - 42

Республика Мордовия - 40

Астраханская область - 39

Забайкальский край - 33

Республика Коми - 31

Ямало-Ненецкий АО - 30

Республика Хакасия - 30

Костромская область - 28

Тюменская область - 28

Республика Бурятия - 27

Республика Карелия - 25

Амурская область - 25

Удмуртская Республика - 24

Вологодская область - 22

Томская область - 22

Республика Калмыкия - 20

Республика Адыгея - 19

Чеченская Республика - 17

Курганская область - 16

Кемеровская область - 13

Еврейская АО - 11

Республика Крым - 8

Сахалинская область - 7

Республика Алтай - 6

Чукотский АО - 5

Ненецкий АО - 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

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В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, covid19, новая сводка, заболевшие



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