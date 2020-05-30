Правительство РФ поддержит аэропорты субсидией в 10,9 миллиардов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий российским аэропортам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства, речь идет о 10,9 млрд руб.

Деньги выделяются из резервного фонда по поручению президента Владимира Путина. Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам, за исключением представителя руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Цель - поддержать аэропорты в ситуации со снижением объема пассажирских перевозок. Контролировать расходование средств будет Росавиация.