В Нижневартовске граффити на торце жилого дома увековечили память ветерана Великой Отечественной войны

В столице Самотлора на торце жилого дома появилось граффити, изображающее ветерана Великой Отечественной войны, который жил в городе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так художники из Самары увековечили участника Сталинградской битвы Павла Мерзлякова, говорится в группе "Официальный Нижневартовск" "ВКонтакте". Ветеран жил в Нижневартовске, в 2019 г. его не стало. Столица Самотлора стала участником федерального проекта "Портрет памяти". Его инициировала Ассоциация регоператоров капремонта многоквартирных домов, а позже поддержало Министерство строительства и ЖКХ России.

Изображающее Мерзлякова граффити появилось на углу Мира и Пермской. В доме недавно сделали капремонт. Кроме того, здание расположено на одной из центральных магистралей Нижневартовска, изображение будет хорошо видно.