Совладельцу "Зимней вишни" предъявлено обвинение в окончательной редакции

Совладельцу "Зимней вишни" Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщили Накануне.RU в СКР.

По версии следствия, он дал взятку в 7 млн руб. организованной преступной группе во главе с начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой. В организованную преступную группу также входили её сын – Эдуард Комков и директор "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

За эти деньги ОПГ должна была совершать незаконные действия и бездействие во время государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово. Вишневский, полагает следствие, смог реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и в нарушение утверждённого проекта – на всех этажах здании должны были появиться автоматические системы пожаротушения, однако этого не случилось.

Начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей злоупотребила должностными полномочиями, составив акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах. Позже Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Уголовное дело Комковой и её сына, Чередниченко и Шенгерей ранее направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении Вишневского находится на завершающей стадии расследования.

Напомним, пожар в ТРЦ произошёл 25 марта 2018 г.. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В марте 2019 г. Вишневский был задержан в Польше и экстрадирован в Россию. Выяснилось, что он ведет строительный бизнес в Испании.