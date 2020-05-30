Пушков заявил, что корабли Маска повезут землян на Марс только в один конец

Российский сенатор Алексей Пушков скептически оценил перспективу полета землян на Марс на кораблях компании SpaceX Илона Маска после провала испытания четвертого прототипа космического корабля Starship. Он заявил, что жителей Земли повезут на красную планету "под фанфары в один конец".

Такую оценку Пушков дал после неудачных огневых испытаний метанового двигателя Raptor, которые прошли накануне в Техасе. Из-за утечки топлива корабль взорвался.

Примерно эта же судьба, полагаю, ждет корабли Илона Маска, которые под фанфары повезут первых землян на Марс. В один конец, обратите внимание" - цитируют российского сенатора в Федеральном агентстве новостей.

По словам Алексея Пушкова, если корабль все же долетит, то на Марс он привезет либо трупы, либо сошедших с ума от долгого полета пассажиров. Сам космический проект Маска Пушков назвал торжеством пиара над разумом, а не разума, как такового.

Напомним, ранее пилотируемый пуск американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции был отложен по погодным условиям, на 30 мая в 22.22 мск.

Несмотря на то, что NASA и правительство постоянно упрекали Маска в срыве сроков постройки корабля и ракеты (а также за неудачные испытания), этот проект в перспективе сделает США вновь независимыми от России в плане доставки людей на МКС (хотя несколько недель назад стало известно, что российское и американское космические агентства подписали контракт на доставку одного астронавта на станцию будущей осенью на "Союзе"

Предполагалось, что астронавты SpaceX проведут проверку всех систем в ходе полета – это своего рода испытательный рейс. Falcon – ракета серии тяжелого класса, и конечная цель Маска, конечно, не МКС, а Луна и Марс.