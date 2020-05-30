Обновленный дворец культуры "Солдек" в Соколе готов к приему творческих коллективов и зрителей

В Соколе (Вологодская область) завершен масштабный капитальный ремонт Дворца культуры «Солдек». Чтобы оценить качество и готовность к открытию этого культурного центра здесь сегодня побывал с рабочим визитом глава региона Олег Кувшинников, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о проведении капитального ремонта ДК было принято на Градостроительном совете в июне 2018 года. Необходимые финансовые ресурсы в объеме 26 млн. рублей были выделены из регионального бюджета.

Стоит отметить, что здание эксплуатировалось более полувека без капитального ремонта, поэтому потребовалось полностью заменить все инженерные коммуникации, сантехнические узлы, обновить кровлю, окна, двери и полы, отремонтировать зрительный и колонный залы, реконструировать детскую и взрослую библиотеки, помещения для персонала.

Практически с нуля смонтирована современная система видеонаблюдения, а также охранно-пожарная сигнализация. Фасад здания реконструирован таким образом, что восстановлен исторический облик объекта с узнаваемой колоннадой, балконом и окнами, которые раньше были заложены кирпичом.

Руководитель ДК «Солдек» Алины Верещагиной рассказала : "Дополнительно в рамках проекта «Местный дом культуры» мы получили средства на приобретение звукового и светового оборудования. Аукцион уже прошел, в ближайшие дни заключаем контракт и ждем поставку современной техники, которая позволит существенно расширить наши творческие возможности".

Открытие обновленного ДК планировали провести 25 марта, в День работника культуры, однако церемонию пришлось отложить из-за пандемии.

«Здание Дворца культуры «Солдек» было построено более полувека назад и с тех пор ни разу не ремонтировалось. Два года назад вместе с жителями на Градостроительном совете мы приняли решение выделить средства и начать работы. Я несколько раз приезжал на объект и видел, что он преображается день ото дня. Сегодня перед нами современный объект, который по своей красоте и техническим возможностям не уступает лучшим концертным площадкам области. Вместе с тем мы сохранили исторический облик здания, который любят и помнят все сокольчане. Уверен, как только вирусная угроза отступит, мы проведем торжественное открытие, и все жители лично увидят обновленный Дворец культуры, который стал настоящей жемчужиной всего Сокольского района», - сказал Олег Кувшинников после проведенного осмотра.

Кроме обновленного ДК губенатор побывал на строительстве новой цифровой школы на 528 мест с бассейном. По плану стройкам должна завершиться к 1 сентября, но пока подрядчик отстает от графика. Отставание примерно составляет три недели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

Здесь выполнен контур трехэтажного кирпичного здания школы, монтаж систем отопления, электроснабжения. Выполняются работы по устройству системы вентиляции, полов в подвале, первого и второго этажей, штукатурные работы, устройство вентилируемых фасадов из керамогранита. По зданию бассейна выполнена кирпичная кладка стен, залиты малая и большая чаши бассейна. В настоящее время выполняются работы по установке окон, устройству кровли.

Глава района Юрий Васин рассказал: «Есть два варианта развития событий: первый - отдельная сдача школы и бассейна, второй - школу с бассейном сдать вместе, но детей вести со второй четверти».

Губернатор Олег Кувшинников категорически не согласился с предложенными вариантами и потребовал от подрядной организации увеличить количество рабочих на объекте, перейти на круглосуточный режим работы, чтобы сдать школу 1 сентября, а средства массовой информации призвал подключиться к жесткому контролю над строительством новой школы.

«Два года назад на Градостроительном совете мы приняли решение о строительстве школы в Соколе. На первом же этапе забуксовали: тяжёлые грунты и несоответствие проектной документации. Задержка идёт с самого начала строительства, на сегодняшний день она сокращена до трёх недель, что ставит под угрозу срыва открытие школы первого сентября, но всё-таки шанс посадить за парты детей в первый день учебного года есть, и он большой», — сказал Олег Кувшинников.

В рамках рабочего визита в район губернатор также побывал на автодороге Сокол-Харовск-Вожега. Планировалось, что в этом году здесь пройдет ремонт небольшого участка протяженностью чуть более 11 километров. Однако вал обращений граждан в адрес главы региона поменял ситуацию. Этим летом будет отремонтирован весь участок, проходящий по Сокольскому району - почти 42 километра.

«Мы планировали ремонтировать эту дорогу, начиная с 2021 года, но из-за многочисленных жалоб жителей, которые ездят по этой дороге, я принял решение перекинуть лимит денежных средств с 21 года на этот. Здесь очень пучинистые грунты, почва очень болотистая, поэтому больше чем на семи километрах дороги нужно сделать полуметровую выборку грунтов, геотекстиль, засыпку, дренажи, только после этого - основание, выравнивающий слой и асфальт», — отметил губернатор Вологодско области Олег Кувшинников.

Участки дороги в Харовском и Вожегодском районах будут ремонтироваться следующим летом. До 1 октября 2021 года дорога должна быть полностью приведена в порядок.