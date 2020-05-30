В мероприятиях акции «Семья – это то, что с тобой навсегда» поучаствовали более тысячи вологодских семей

В течение мая в Вологодской области проходили мероприятия в рамках акции «Семья – это то, что с тобой навсегда», передает корреспондент Накануне.RU.

Задача акции - активизация семейного творчества, привлечение внимания к активным творческим семьям, ведущим здоровый образ жизни. В связи с эпидемиологической ситуацией в области мероприятия акции проводились в дистанционной форме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, самыми популярными стали онлайн-конкурсы детского и семейного творчества: видео-конкурсы чтецов, фотоконкурсы, конкурсы рисунков, конкурсы литературного творчества.

Более 700 семей и 1500 детей прислали свои творческие работы на конкурсы. Работы участников конкурсов создали виртуальное арт-пространство, отражающее мир вологодских семей – выставки и видео-галереи семейного творчества, рисунков, фотографий, которые могут виртуально посетить все желающие на официальных сайтах организаций социального обслуживания в открытых группах в социальных сетях.

В рамках акции прошло большое количество онлайн мастер-классов, видеоуроков для детей и родителей, посвященных семейному творчеству и досугу, такие как «Домашняя мастерская», «Семейное древо», «Сделай сам», «На кухне всей семьей», «Семейная открытка», «На зарядку всей семьей», «Семейное чтение», «Играем всей семьей» и многие другие. Участниками онлайн - мероприятий стали более 1000 вологодских семей.

Консультационный день в формате онлайн провели специалисты Череповецкого центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети». Посредством мессенджеров они отвечали онлайн на вопросы приемных родителей, детей из приемных семей, кандидатов в приемные родители.

Всего в ходе акции успешно организованы более 200 различных мероприятий, в которых приняли участие более 1,8 тысяч семей.