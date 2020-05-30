Свердловского депутата-коммуниста, обвиняемого в краже клея, пытаются отклеить от мандата?

В Артемовском на депутата гордумы завели уголовное дело. Следователи обвиняют коммунистку - бывшую главу управляющей компании "Наш дом" Валентину Малых в хищении обоев, клея и стола общей суммой чуть более 11 тыс. руб., по статье "Растрата". По документам эти материалы были выписаны для ремонта одного из домов. Текст соответствующего постановления о возбуждении уголовного дела оказался в распоряжении нашего издания. По информации одного из инсайдеров Накануне.RU, якобы хищения клея лишь вершина айсберга преступлений Малых. Сама же депутат заявляет, что дело это высосанное из пальца и политическое. В думе с 2019 года разразился парламентский кризис, и она стала одной из "неугодных".

По рассказу одного из людей, знакомых с ситуацией, якобы Малых осуществляла махинации в паре с председателем Артемовской думы Константином Трофимовым.

"Когда следователи пришли, обои уже были наклеены, а стол был изъят у нее дома. После явки следователей женщина написала заявление по собственному желанию об уходе с поста директора управляющей компании. Малых работала в паре с председателем думы Трофимовым. В период своей так называемой "работы" они устраивали различные махинации, в частности, приобретали товары и присваивали их, а также списывали деньги", - делится своей версией информатор.

Возможно, вскоре депутату предъявят и новые криминальные эпизоды. И они могут быть гораздо масштабнее, нежели растрата на 11 тыс. руб.

"Есть муниципальное предприятие "Благоустройство", которое возглавляет депутат Аксенов Владимир Степанович. Между МУПом и УК "Наш дом" был заключен договор на вывоз бытовых отходов. По объемам они там тоже "баловались". Якобы часть денежных средств была списана. Но правоохранительные органы пока этим не занимались", - сказал собеседник.

Впрочем, спикеру местной думы Трофимова никаких претензий пока не предъявлено. Официально это версия не подтверждается. Сам же председатель думы заявил о том, что впервые слышит про то, что в отношении Малых заведено уголовное дело.

"С Малых меня не связывают никакие отношения, кроме депутатских. Я не понимаю даже, о чем идет речь, и не в курсе того, что на нее заведено уголовное дело", - сказал Трофимов.

Сама же депутат в беседе с журналистом Накануне.RU назвала дело сугубо политическим.

"Я работала в УК, и администрация рассчитывала на мой голос при принятии решений. Неоднократно мэр приглашал меня в кабинет и говорил, что нужен мой голос, а я была независимая. Администрация уговаривала меня возглавить УК. Я спрашивала, будете ли вы помогать, и просила у администрации создать фонд ветхого жилья. Мэрия пыталась всячески от этого уйти. Я написала бумагу насчет отчета глава. Там была написана критика от мэра. И все это вызвало недовольство в администрации. В квартале Березовая роща 30 лет не отремонтирована дорога. Я обращала на это внимание. Но они год за годом откладывали ремонт дороги. Какие фиктивные договора? Я не заключала их. Был у меня договор насчет уборки подъездов, проверки газового оборудования. Сейчас глава Артемовского берет на все посты полицейских, и эти люди работают с ними в унисон. Я с ним в унисон не работала, потому и появилось это дело", - поделилась Малых.

Между тем, есть и другая информация о причинах появления уголовного дела в отношении Малых. Атака на коммунистку может быть связана даже с отказом от сдачи мандата. Недавно предпринималась попытка распустить думу, чтобы переизбрать ее по-новой. Но не хватило голосов пары депутатов, в частности и коммунистки.

Следственные органы пока воздерживаются от официальных комментариев.