В Сургуте на карантин закрыта исправительная колония

В Сургуте в исправительной колонии №11 из-за признаков ОРВИ у двух сотрудников ввели карантин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Сотрудникам колонии, которые контактировали с заболевшими, провели лабораторные исследования. Сотрудники находятся на самоизоляции, осужденных разместили в отдельном общежитии, они находятся под постоянным наблюдением медработников.

Для них созданы все необходимые условия: в административном здании колонии оборудованы спальные места, есть душевые кабины, организовано трехразовое питание.

Добавим, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных не выявлено ни одного случая COVID-19.