04 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте на карантин закрыта исправительная колония

В Сургуте в исправительной колонии №11 из-за признаков ОРВИ у двух сотрудников ввели карантин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Сотрудникам колонии, которые контактировали с заболевшими, провели лабораторные исследования. Сотрудники находятся на самоизоляции, осужденных разместили в отдельном общежитии, они находятся под постоянным наблюдением медработников.

Для них созданы все необходимые условия: в административном здании колонии оборудованы спальные места, есть душевые кабины, организовано трехразовое питание.  

Добавим, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных не выявлено ни одного случая COVID-19.

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В Сургуте на карантин закрыта исправительная колония

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Теги: коронавирус, covid19, карантин, исправительная колония



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