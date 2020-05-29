04 Сентября 2020
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Общество В России Крым
Ласточикно гнездо, Южный берег Крыма (2015) | Фото: Накануне.RU

В Крыму курортный сезон начнется с 15 июня. Но не для всех

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, однако отелям и гостиницам пока разрешат принимать на отдых только крымчан. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксенов.

При этом с 1 июня разрешается работать кафе, которые находятся на летних площадках и террасах.

До 15 июня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки, будет разрешено.

"Несмотря на это, обращаюсь к крымчанам возрастной группы 65+ воздержаться от активных прогулок и помнить о существующих рисках. В этой связи льготный проезд для данной категории все еще останется отмененным", - сообщил Аксенов.

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В Крыму курортный сезон начнется с 15 июня. Но не для всех

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Теги: крым, отдых, курортный сезон



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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2020 19:53 Мск С 1 июля крымским отелям и санаториям могут разрешить принимать туристов из других регионов

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