Проект "Вологодские каникулы" поможет школьникам региона провести лето с пользой

Прошедшее на этой неделе областное родительское собрание Вологодской области обсуждало несколько тем. Одними из главных были организация отдыха и безопасности детей в летний период. На вопросы родителей ответили представители департамента образования области, департамента социальной защиты населения области, департамента культуры и туризма области, Регионального центра дополнительного образования детей.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель начальника департамента образования области Любовь Воробьева: «Совместно с руководителями наших управлений образования, школами, учреждениями дополнительного образования мы готовы предоставить возможность для занятости детей в дистанционном формате. Хотелось бы вас, уважаемые родители, проинформировать о тех возможностях системы на нашем родительском собрании».

В связи с режимом повышенной готовности занятость детей будет организована в дистанционном формате. Для этого продолжат свою работу 144 образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере образования, физкультуры и культуры. Также предполагается подключение 290 школ к этому процессу. Участие в программах добровольное, присоединиться к ним можно на любом этапе реализации.

Получить информацию о действующих программах для школьников можно на сайте организации, в аккаунте организации в социальной сети, также по телефонам «горячих линий», которые размещены на сайтах управлений образований районов и городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, 1 июня в День защиты детей в регионе стартует проект «Вологодские каникулы». Проект осуществляется в дистанционном формате, занятия проводятся бесплатно.

У проекта «Вологодские каникулы» есть своя группа в социальной сети ВКонтакте. Ежедневно здесь размещается расписание занятий для детей разных возрастов. Для участия достаточно зайти в группу, выбрать занятие и провести время с пользой.

В рамках проекта школьники смогут побывать на спортивных занятиях, познакомиться с родным краем, посетить занятия по развитию лидерских качеств и заняться проектной деятельностью, послушать лекции по профориентации и посмотреть любимые фильмы.

Занятия для детей будут проводить педагоги ведущих учреждений дополнительного образования детей Вологодской области.

По вопросам организации летней занятости детей и проведению областного проекта «Вологодские каникулы» работает «горячая линия» по телефонам: (8172) 23-01-06 (2076, 2050); 28-69-00, 28-69-10.

О том, как на территории региона будет проходить летняя оздоровительная кампания, рассказала заместитель начальника департамента социальной защиты населения Ирина Воропаева.

Она сообщила, что работа загородных лагерей планируется с 1 июля с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

В департаменте соцзащиты также работает «горячая линия» по вопросам летней оздоровительной кампании (8172) 54-39-47.