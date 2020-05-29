Проект "Вологодские каникулы" поможет школьникам региона провести лето с пользой

04 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Северо-Западный ФО Вологодская область
дистанционное обучение (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Проект "Вологодские каникулы" поможет школьникам региона провести лето с пользой

Прошедшее на этой неделе областное родительское собрание Вологодской области обсуждало несколько тем. Одними из главных были организация отдыха и безопасности детей в летний период. На вопросы родителей ответили представители департамента образования области, департамента социальной защиты населения области, департамента культуры и туризма области, Регионального центра дополнительного образования детей.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель начальника департамента образования области Любовь Воробьева: «Совместно с руководителями наших управлений образования, школами, учреждениями дополнительного образования мы готовы предоставить возможность для занятости детей в дистанционном формате. Хотелось бы вас, уважаемые родители, проинформировать о тех возможностях системы на нашем родительском собрании».

В связи с режимом повышенной готовности занятость детей будет организована в дистанционном формате. Для этого продолжат свою работу 144 образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере образования, физкультуры и культуры. Также предполагается подключение 290 школ к этому процессу. Участие в программах добровольное, присоединиться к ним можно на любом этапе реализации.

Получить информацию о действующих программах для школьников можно на сайте организации, в аккаунте организации в социальной сети, также по телефонам «горячих линий», которые размещены на сайтах управлений образований районов и городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, 1 июня в День защиты детей в регионе стартует проект «Вологодские каникулы». Проект осуществляется в дистанционном формате, занятия проводятся бесплатно.

У проекта «Вологодские каникулы» есть своя группа в социальной сети ВКонтакте. Ежедневно здесь размещается расписание занятий для детей разных возрастов. Для участия достаточно зайти в группу, выбрать занятие и провести время с пользой.

В рамках проекта школьники смогут побывать на спортивных занятиях, познакомиться с родным краем, посетить занятия по развитию лидерских качеств и заняться проектной деятельностью, послушать лекции по профориентации и посмотреть любимые фильмы.

Занятия для детей будут проводить педагоги ведущих учреждений дополнительного образования детей Вологодской области.

По вопросам организации летней занятости детей и проведению областного проекта «Вологодские каникулы» работает «горячая линия» по телефонам: (8172) 23-01-06 (2076, 2050); 28-69-00, 28-69-10.

О том, как на территории региона будет проходить летняя оздоровительная кампания, рассказала заместитель начальника департамента социальной защиты населения Ирина Воропаева.

Она сообщила, что работа загородных лагерей планируется с 1 июля с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

В департаменте соцзащиты также работает «горячая линия» по вопросам летней оздоровительной кампании (8172) 54-39-47.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Проект "Вологодские каникулы" поможет школьникам региона провести лето с пользой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: летние каникулы, вологодские каникулы, областное родительское собрание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети