Путин назначил день парада Победы 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 24 июня станет нерабочим днем с сохранением зарплаты. Текст документа опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Владимир Путин приказал Министерству обороны начать подготовку к проведению парадов в Москве и других городах 24 июня. По словам президента, пик эпидемии коронавируса в стране уже пройдет. 26 июля (тоже среда) будет проведена акция "Бессмертный полк", правда, эту дату Путин согласен перенести, если того потребует эпидемиологическая ситуация и санитарные врачи.

Добавим также, что ранее стало известно, что участие в мероприятиях подтвердили ранее приглашенные президенты Казахстана и Молдавии.