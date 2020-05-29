04 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Оперативный штаб Свердловской области во главе с Евгением Куйвашевым (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев сообщил, что примет решение по самоизоляции в понедельник

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своем Instagram, что пока не принял решение об отмене или продлении ограничительных мер, передает корреспондент Накануне.RU.

Он попросил дать ему несколько дней и отметил, что в последнее время буквально находится меж двух огней.

"Понимаю, что в конце рабочей недели вам бы хотелось узнать, будет ли продление ограничительных мер на следующей неделе. Я сейчас между двух огней. Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне. Дайте мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении", - обратился глава региона к свердловчанам.

Напомним, пока ограничительные меры на Среднем Урале действуют до 1 июня. Ранее сообщалось, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом.

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Куйвашев сообщил, что примет решение по самоизоляции в понедельник

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Теги: коронавирус, covid19, Евгений Куйвашев, режим самоизоляции, ограничения



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