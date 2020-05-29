Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Минобороны России опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков В-1В российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Западного и Южного военных округов, сообщает Ren.tv.
На кадрах видно как российский самолет догоняет судно ВМС США и берет его на сопровождение. Сразу после этого американские самолеты изменили направление полета от российской границы.
После выполнения задачи Су-27 и Су-30 благополучно вернулись на аэродромы базирования.
В Минобороны уточняют, что американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. При этом полеты российских боевых самолетов проходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.