Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями

Минобороны России опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков В-1В российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Западного и Южного военных округов, сообщает Ren.tv.

На кадрах видно как российский самолет догоняет судно ВМС США и берет его на сопровождение. Сразу после этого американские самолеты изменили направление полета от российской границы.

После выполнения задачи Су-27 и Су-30 благополучно вернулись на аэродромы базирования.

В Минобороны уточняют, что американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. При этом полеты российских боевых самолетов проходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.