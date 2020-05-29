Один за всех, но не все за одного: фракция "ЕР" одобрила отчет Высокинского вопреки критике единственного депутата

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с отчетом о своей годовой работе перед фракцией партии «Единая Россия». Как рассказал один из источников Накануне.RU, партийный экзамен чиновник выдержал. Из 18 единороссов отчет был одобрен 17 политиками. Воздержался лишь один депутат Дмитрий Сергин.

Глава уральской столицы выступал с докладом 40 минут. Сам отчет очень массивен и занимает более 300 страниц. После отчета на заседании фракции выступили политический вице-губернатор Сергей Бидонько и глава реготделения «ЕР» Виктор Шептий.

Как рассказал журналисту Накануне.RU Сергин, времени было так мало, что он успел задать лишь 2 вопроса. В самом отчете, по мнению политика, есть много болевых точек.

В частности, у народного избранника возникли вопросы по ряду пунктов.

«Высокинский говорил о концессии. Какие предприятия должны попасть под партнерство? Это транспортные предприятия. МУП «Водоканал» не пойдет под это. 70 процентов учреждений культуры находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. В отчете фиксируется, что пройдет конкурс на трамваи и троллейбусы. Мне сложно представить конкурсы на трамваи и троллейбусы. Норматив на бассейны в городе не выполнен. Как все это будет реализовано, непонятно», - отметил Сергин.

У городского депутата вызвали непонимание и другие вопросы.

«23 предпринимателям выделят почти 2 миллиона на участие в выставках, а 8 садовым товариществам полтора миллиона. Почему выбраны именно эти предприниматели и хозяйства, непонятно. В отчете указано, что 7300 часов эфирного времени было потрачено на освещение деятельности мэрии. 300 суток подряд вещание обеспечивалось, если поделить. Совсем немного не хватает до года. Речь шла о радиостанции «Город FM». Но 90 процентов вещания там сейчас это музыка, так как у радиостанции сменилась концепция. Зачем вписывать в отчет все то, что делается на радио?» - недоумевает Сергин.

Политик пообещал, что будет задавать вопросы и разбирать каждый пункт на комиссиях и на общем заседании думы.