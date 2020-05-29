Один за всех, но не все за одного: фракция "ЕР" одобрила отчет Высокинского вопреки критике единственного депутата

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

Один за всех, но не все за одного: фракция "ЕР" одобрила отчет Высокинского вопреки критике единственного депутата

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с отчетом о своей годовой работе перед фракцией партии «Единая Россия». Как рассказал один из источников Накануне.RU, партийный экзамен чиновник выдержал. Из 18 единороссов отчет был одобрен 17 политиками. Воздержался лишь один депутат Дмитрий Сергин.

Глава уральской столицы выступал с докладом 40 минут. Сам отчет очень массивен и занимает более 300 страниц. После отчета на заседании фракции выступили политический вице-губернатор Сергей Бидонько и глава реготделения «ЕР» Виктор Шептий.

Как рассказал журналисту Накануне.RU Сергин, времени было так мало, что он успел задать лишь 2 вопроса. В самом отчете, по мнению политика, есть много болевых точек.

В частности, у народного избранника возникли вопросы по ряду пунктов.

«Высокинский говорил о концессии. Какие предприятия должны попасть под партнерство? Это транспортные предприятия. МУП «Водоканал» не пойдет под это. 70 процентов учреждений культуры находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. В отчете фиксируется, что пройдет конкурс на трамваи и троллейбусы. Мне сложно представить конкурсы на трамваи и троллейбусы. Норматив на бассейны в городе не выполнен. Как все это будет реализовано, непонятно», - отметил Сергин.

У городского депутата вызвали непонимание и другие вопросы.

«23 предпринимателям выделят почти 2 миллиона на участие в выставках, а 8 садовым товариществам полтора миллиона. Почему выбраны именно эти предприниматели и хозяйства, непонятно. В отчете указано, что 7300 часов эфирного времени было потрачено на освещение деятельности мэрии. 300 суток подряд вещание обеспечивалось, если поделить. Совсем немного не хватает до года. Речь шла о радиостанции «Город FM». Но 90 процентов вещания там сейчас это музыка, так как у радиостанции сменилась концепция. Зачем вписывать в отчет все то, что делается на радио?» - недоумевает Сергин.

Политик пообещал, что будет задавать вопросы и разбирать каждый пункт на комиссиях и на общем заседании думы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Один за всех, но не все за одного: фракция "ЕР" одобрила отчет Высокинского вопреки критике единственного депутата

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Высокинский, отчет, Дмитрий Сергин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети