В Тюменской области озвучили даты проведения ЕГЭ и особенности сдачи экзаменов

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Тюменская область Уральский ФО
ЕГЭ (2020) | Фото: ntpk2.ru

В Тюменской области озвучили даты проведения ЕГЭ и особенности сдачи экзаменов

В этом году сдать ЕГЭ смогут только выпускники 11 классов. Однако, до начала самой экзаменационной кампании, департаменту образования Тюменской области предстоит большая подготовительная работа. Помимо ежегодных требований Рособрнадзора, необходимо предусмотреть и отработать все требования Роспотребнадзора. Для "обкатки" всех особенностей экзаменов текущего года в графике запланирована отдельные даты - пробные ЕГЭ будут проведены 29 и 30 июня. Среди дополнительных мер заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер назвал в первую очередь термометрию на входе в экзаменационные пункты, а также обеспечение усиленного питьевого режима. На текущий момент закупается запас средств индивидуальной защиты для всех организаторов экзаменационного процесса.

"Мы все эти вопросы должны не только отладить, но и проверить, как они будут реализовываться уже на практике в день проведения любого экзамена. Так как это действительно очень важно. Я просто прошу к этому с пониманием отнестись также всех родителей выпускников, так как потом, во время проведения любого экзамена, какой либо сбой в его проведении, при его организации, очень часто ведёт, в том числе и к вопросам аннулирования результатов работы, что не хотелось бы в сегодняшней общей психологической обстановке", - сказал Алексей Райдер.

Для выпускников период сдачи ЕГЭ стартует 3 июля. В этот день первый экзамен смогут сдать ученики, выбравшие географию, литературу и информатику. А уже 6 и 7 июля на экзаменационные пункты, сдавать русский язык придут уже все выпускники. Следующий массовый экзамен состоится 10 июля, выпускники смогут сдать профильную математику. Через три дня, 13 июля состоится экзамен по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 можно будет сдать биология и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля пройдет устная часть экзаменов по иностранным языкам.

Рособрнадзор запланировал резервные дни на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля, уже по всем предметам без исключений

Для тех же, кто в указанные дни не сможет присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. 3 числа можно будет сдать географию, литературу, информатику, биологию, историю и устный экзамен по иностранным языкам. 5 августа будет повторно проведён ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части экзамена по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Кстати, ученики всё ещё могут изменить перечень выбранных предметов, Для этого необходимо не позднее, чем за две недели до начала периода сдачи ЕГЭ, подать заявление в государственную экзаменационную комиссию Тюменской области. Впрочем, сделать это можно лишь указав причину, которую ГЭК сочтёт уважительной.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области озвучили даты проведения ЕГЭ и особенности сдачи экзаменов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕГЭ, Алексей Райдер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети