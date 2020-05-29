В Тюменской области озвучили даты проведения ЕГЭ и особенности сдачи экзаменов

В этом году сдать ЕГЭ смогут только выпускники 11 классов. Однако, до начала самой экзаменационной кампании, департаменту образования Тюменской области предстоит большая подготовительная работа. Помимо ежегодных требований Рособрнадзора, необходимо предусмотреть и отработать все требования Роспотребнадзора. Для "обкатки" всех особенностей экзаменов текущего года в графике запланирована отдельные даты - пробные ЕГЭ будут проведены 29 и 30 июня. Среди дополнительных мер заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер назвал в первую очередь термометрию на входе в экзаменационные пункты, а также обеспечение усиленного питьевого режима. На текущий момент закупается запас средств индивидуальной защиты для всех организаторов экзаменационного процесса.

"Мы все эти вопросы должны не только отладить, но и проверить, как они будут реализовываться уже на практике в день проведения любого экзамена. Так как это действительно очень важно. Я просто прошу к этому с пониманием отнестись также всех родителей выпускников, так как потом, во время проведения любого экзамена, какой либо сбой в его проведении, при его организации, очень часто ведёт, в том числе и к вопросам аннулирования результатов работы, что не хотелось бы в сегодняшней общей психологической обстановке", - сказал Алексей Райдер.

Для выпускников период сдачи ЕГЭ стартует 3 июля. В этот день первый экзамен смогут сдать ученики, выбравшие географию, литературу и информатику. А уже 6 и 7 июля на экзаменационные пункты, сдавать русский язык придут уже все выпускники. Следующий массовый экзамен состоится 10 июля, выпускники смогут сдать профильную математику. Через три дня, 13 июля состоится экзамен по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 можно будет сдать биология и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля пройдет устная часть экзаменов по иностранным языкам.

Рособрнадзор запланировал резервные дни на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля, уже по всем предметам без исключений

Для тех же, кто в указанные дни не сможет присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. 3 числа можно будет сдать географию, литературу, информатику, биологию, историю и устный экзамен по иностранным языкам. 5 августа будет повторно проведён ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части экзамена по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Кстати, ученики всё ещё могут изменить перечень выбранных предметов, Для этого необходимо не позднее, чем за две недели до начала периода сдачи ЕГЭ, подать заявление в государственную экзаменационную комиссию Тюменской области. Впрочем, сделать это можно лишь указав причину, которую ГЭК сочтёт уважительной.