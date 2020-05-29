03 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
шар воздушные шарики небо (2007) | Фото:

В День защиты детей в Екатеринбурге пройдут массовые мероприятия

Несмотря на режим самоизоляции и ограничительные меры, введенные на территории Свердловской области, в День защиты детей в Екатеринбурге планируются мероприятия с участием неограниченного количества людей - онлайн и офлайн.

Так, массажный салон, расположенный на Ботанике, 1 июня планирует провести развлекательную программу. Об этом организаторы сообщили на странице официальной группы ВКонтакте. Гостей ждет праздничная анимация, конкурсы, подарки и бесплатная консультация по детской ортопедии на подоскопе. Всем будут выдаваться медицинские маски и дезинфектор. Мероприятие продлится три часа.

При этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на 1 июня в городе не запланировано ни одного массового мероприятия. Однако администрация Октябрьского района решила не отказываться от празднования Дня защиты детей совсем и порадовать маленьких жителей яркой концертной программой онлайн.

1 июня в течение всего дня жители как Екатеринбурга, так и Свердловской области могут смогут вместе со своими детьми окунуться в мир детства на платформе социальной сети ВКонтакте. В 10.00 состоится музыкальный фото-коллаж "Летние фотографии РОТП". На 11 утра планируется сразу несколько мероприятий: поздравление от Студии юных аниматоров "Детям всей планеты", трансляция советских мультфильмов "Каникулы Бонифация" и "Каникулы в Простоквашино", онлайн-челлендж #ИмпульсДобра, фото-флешмоб "Мир детства", видео-урок "Рисунок ко Дню защиты детей. Рисуем семью" и выставка-флешмоб "Вот оно какое, наше лето!" возле филиала "Клуб "Ракета".

В 12.00: волонтерский отряд "Vi Spectrum" о законах, которые бы ввели дети, мастер-класс по скрапбукингу "Цветы нашей жизни", марафон короткометражной анимации. В 15.00 состоится онлайн-квиз "Вперед, защитники!" и просмотр детских спектаклей Школы театрального искусства и театра-студии "Галерка". В 16.00: онлайн-занятие "У ребенка есть права" и подборка выступлений детей с невероятными голосами.

Также в течение всего дня будут проходить онлайн-викторина "Про сладости, радости и детские шалости!", конкурс рисунков "Детки в клетке" и социальная акция "Ура! Спешит в зоопарк детвора!".

Афиша мероприятий на 1 июня в Октябрьском районе г.Екатеринбурга(2020)|Фото: Администрация Октябрьского района г. Екатеринбурга

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В День защиты детей в Екатеринбурге пройдут массовые мероприятия

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Теги: День защиты детей, 1 июня, концертная программа



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