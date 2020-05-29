За должность главы Александровска поборются 11 человек

На должность главы Александровского муниципального округа претендуют 11 человек.

По данным "Ъ", за должность борются депутат думы муниципального округа, замдиректора "Кедр" Ольга Лаврова, экс-министр ЖКХ Пермского края и бывший глава Александровского района Александр Шицын, директор Александровской спортивной школы Илья Караксин, директор "Теплоэнергетика", экс-глава Александровского района Владимир Хомяков, финансовый директор "Артель" Артем Михалев, специалист администрации Александровского района Ольга Ангельхер, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин, координатор пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, а также безработные Олег Наумов, Татьяна Пасынков и Вячеслав Ульянов.

25 июня конкурсная комиссия выберет не менее двух кандидатов для дальнейшего участия в конкурсе. 26 июня депутаты думы выберут будущего главу.

Отметим, что конкурс проходит второй раз, предыдущий не состоялся поскольку кандидаты, отобранные комиссией не явились на заседание.