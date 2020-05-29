03 Сентября 2020
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Общество Пермский край
пермский край стела (2006) | Фото: www.perm.ru

В Прикамье при реализации нацпроектов допущены 160 нарушений

С начала года в рамках проверок реализации нацпроектов найдено 160 нарушений. Возбуждено несколько уголовных дел, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.
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Возбуждены несколько уголовных дел. В Кудымкаре выявлен факт хищения подрядчиком бюджетных денег, выделенных на ремонт спортивного зала школы в рамках нацпроекта "Образование". Возбуждено дело о мошенничестве. По материалам проверки прокуратуры Дзержинского района Перми возбуждено уголовное дело – подрядчик предоставил поддельные документы для заключения контракта на строительство здания детского сада в рамках нацпроекта "Демография". Это привело к расторжению договора и отсрочке сдачи строения.

Аналогичное уголовное дело 27 мая возбуждено по инициативе прокурора Кировского района Перми. Управляющая организация представила в администрацию поддельную справку налоговой об отсутствии задолженности. На её основании компания могла претендовать на субсидию на благоустройство дворовых территорий в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Также по инициативе прокурора Нытвенского района Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников муниципального учреждения. Причина – внесение в документы заведомо ложных сведений об объёме выполненных подрядчиком работ по установке уличных тренажеров в рамках нацпроекта "Демография".

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В Прикамье при реализации нацпроектов допущены 160 нарушений

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Теги: нацпроект, уголовное дело, нарушение



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