На Южном Урале щенка поместили на карантин по коронавирусу

В Челябинской области щенка, которого привезли из Армении, поместили на двухнедельный карантин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, 28 мая в аэропорт Екатеринбурга рейсом из Еревана прилетела женщина с щенком. Ее отправили в обсерватор. В этот же день к ней приехали специалисты регионального управления Россельхознадзора.

"У животного была замерена температура (температура в норме). Хозяину вручено предписание об изолированном содержании животного по месту жительства владельца на весь период карантинирования до подтверждения или исключения заражения владельца. Карантин собачка будет проходить в поселке Кременкуль", - рассказали в ведомстве.

Хозяйке рекомендовали исключить контакт щенка с другими людьми и животными. Если у собаки появится признаки ОРВИ или кишечной инфекции, нужно сразу же сообщить в управление.

Незамедлительно информировать государственную службу в случае появления у животного клинических признаков острой респираторной.