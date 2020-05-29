03 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
МВФ, Украина (2016) | Фото: neftegaz.ru

Украина берет у МВФ кредит под обязательство повысить пенсионный возраст

В меморандуме между МВФ и Украиной последняя не просто берет кредит, а обязуется выполнить ряд условий, в том числе повысить пенсионный возраст. Об этом пишет "Страна".
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МВФ обещает Украине 5 млрд долларов в несколько этапов. Взамен на Украине продолжится пенсионная "реформа", начатая в 2017 году, когда формально пенсионный возраст не повысили, но резко увеличили требования к стажу, который дает право на пенсию и без которого пенсия назначается на несколько лет позже.

Согласно меморандуму, Украина создаст "стимулы для более продолжительной работы" и не будет вводить новые специальные пенсии или льготы.

Также Украина обязуется продолжить демонтаж системы здравоохранения - закрыть "лишние" больницы. И проводить госзакупки лекарств только под контролем иностранных организаций. Закрытие ждет и "лишние" школы.

Тарифы для населения снова будут повышаться. Речь также идет о повышении налогов, контроле Запада над судебной системой и ряде других требований.

Интересно, что недавно президент Владимир Зеленский обещал приостановить медреформу, а в сериале "Слуга народа" критиковал власти за взятие кредитов у МВФ.

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Украина берет у МВФ кредит под обязательство повысить пенсионный возраст

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Теги: Украина, МВФ, пенсионный возраст



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