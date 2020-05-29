Дерипаска раскритиковал Лукашенко за отказ от карантина

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал отсутствие в Белоруссии антивирусных ограничений.

"Наверное, все-таки зря Александр Лукашенко провел эксперимент с отказом от карантина. Мероприятия в рамках карантина — важный инструмент борьбы с пандемией, если они вовремя проведены и сопровождаются массовой самоизоляцией. Последствия этой ошибки еще долго будут преследовать братский народ", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Кстати, Лукашенко сегодня тоже комментировал отказ от ограничений. "Мы остановимся. Потом, для того чтобы раскрутиться, развернуться, нужны деньги. А у кого деньги? У Америки, Китая, немножко в России и у других. Они развернутся, принесут вам рубль и скажут: даем рубль, но заводик - туда. Вот в чем был политический смысл всего этого. И мы еще многое не видим из того, что происходит в мире. Ладно производства, но что произойдет с точки зрения существования того или иного государства? И я не зря сказал: если тебе дадут рубль, то потребуют соответствующей отдачи", - цитирует белорусского президента "БелТА".

"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь в этой пандемии занимает, может быть, половину, а то и меньше. Все остальное - это политика. И вы скоро в этом убедитесь", - добавил Александр Лукашенко.