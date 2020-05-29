Медикам, работающим с коронавирусом, стаж за время эпидемии зачтут в троекратном размере

Минтруд предложит правительству изменить расчет пенсионного стажа для медиков, работающих с коронавирусом.

"Для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трёхкратном размере. Соответствующий проект постановления правительства России подготовлен Минтрудом", - цитирует ТАСС представителя министерства.

Ранее СМИ узнали, что Миндруд предложит и другие изменения на 2020 год в трудовые отношения. Так, постановление предполагает, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя, пишет РБК. "Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон", — говорится в документе.