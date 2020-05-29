03 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Верхотурский Свято-Николаевский монастырь наместник игумен Иероним (2019) | Фото: Накануне.RU

Наместник Верхотурского мужского монастыря вылечился от коронавируса и выписан из больницы

Наместник Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Иероним выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
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"Господь не зря посылает нам испытания. В них выявляются наши человеческие качества – сострадания, милосердия, любви к ближнему", - сказал сразу после выписки Иероним и призвал всех особо внимательно относиться к своему здоровью и здоровью близких людей.

Как отметили в епархии, в настоящий момент монастыри и храмы Верхотурья продолжают оставаться закрытыми для прихожан и паломников. При этом богослужения совершаются по обычному расписанию.

Ранее стало известно, что из-за заболевания игумена Свято-Николаевского мужского монастыря Иеронима закрыты на карантин Свято-Николаевский и Свято-Покровский женский монастыри. Сообщалось, что заразиться от священника могли 120 человек.

На прошлой неделе в Верхотурском мужском монастыре от коронавируса скончался монах Пимен.

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Наместник Верхотурского мужского монастыря вылечился от коронавируса и выписан из больницы

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Теги: Верхотурье, наместник, коронавирус, монастырь



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Ранее 10.05.2020 12:37 Мск Два монастыря в Верхотурье закрыты на карантин по COVID-19

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