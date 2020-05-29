В Кирове выявили очаг коронавируса в детском саду

Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, сообщает оперштаб региона.

Все они находятся в инфекционных госпиталях. 16 детей, также посещавших группу, помещены на домашний карантин.

Кроме того, очаг коронавирусной инфекции выявлен в стационаре Больницы скорой медицинской помощи, после обследования заболевание выявили у 44 человек.

Ранее в Сургуте из-за коронавируса был закрыт детский сад. Предположительно, источником распространения инфекции могла стать участковый педиатр, которая регулярно посещала детский сад для осмотров.