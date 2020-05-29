03 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Вадим Шувалов, кедровая сосна, Сургут (2020) | Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Глава Сургута в честь юбилея Югры посадил 90 кедровых сосен

В Сургуте состоялась акция "День кедра". Горожане под водительством мэра Вадима Шувалова посадили 90 саженцев кедровой сосны, рассказал глава города на своей странцие "Вконтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"На улице Энергетиков мы посадили 90 саженцев кедровой сосны. Мероприятие прошло по инициативе губернатора и в честь празднования 90-летия со дня образования Югры. Всего в округе будет посажено 1 тыс. 980 деревьев – по 90 кедров в каждом из 22 городов и районов округа", - отметил Шувалов.

В посадке деревьев участвовали студенты, волонтёры, работники образовательных организаций, представители природоохранной прокуратуры. Мероприятие прошло с соблюдением правил "коронавирусной" безопасности.

Кедровая сосна, Сургут(2020)|Фото: vk.com/vadim.shuvalov

"Радуюсь, что на фоне развивающейся урбании нам удалось посадить в городе маленький лес. Думаю, что это место будет напоминанием о необходимости беречь и сохранять природу родного края. Пожалуй, это лучший подарок, который можно преподнести горожанам. Будем стараться, чтобы таких "зелёных" проектов у нас было больше", - отметил Шувалов.

Вадим Шувалов, кедровая сосна, Сургут(2020)|Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Кедровая сосна, посадка, Сургут(2020)|Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Напомним, 10 декабря 1930 г. был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в основанном на месте села Самарово городе Остяко-Вогульске (с 23 октября 1940 г. – Ханты-Мансийске). С 1978 г. национальный округ был преобразован в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), который в 2003 г. получил своё нынешнее название – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В тот же день - 10 декабря 1930 - образован и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Глава Сургута в честь юбилея Югры посадил 90 кедровых сосен

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Теги: 90-летие ХМАО, Вадим Шувалов, кедровая сосна



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