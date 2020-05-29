Глава Сургута в честь юбилея Югры посадил 90 кедровых сосен

В Сургуте состоялась акция "День кедра". Горожане под водительством мэра Вадима Шувалова посадили 90 саженцев кедровой сосны, рассказал глава города на своей странцие "Вконтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На улице Энергетиков мы посадили 90 саженцев кедровой сосны. Мероприятие прошло по инициативе губернатора и в честь празднования 90-летия со дня образования Югры. Всего в округе будет посажено 1 тыс. 980 деревьев – по 90 кедров в каждом из 22 городов и районов округа", - отметил Шувалов.

В посадке деревьев участвовали студенты, волонтёры, работники образовательных организаций, представители природоохранной прокуратуры. Мероприятие прошло с соблюдением правил "коронавирусной" безопасности.

"Радуюсь, что на фоне развивающейся урбании нам удалось посадить в городе маленький лес. Думаю, что это место будет напоминанием о необходимости беречь и сохранять природу родного края. Пожалуй, это лучший подарок, который можно преподнести горожанам. Будем стараться, чтобы таких "зелёных" проектов у нас было больше", - отметил Шувалов.

Напомним, 10 декабря 1930 г. был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в основанном на месте села Самарово городе Остяко-Вогульске (с 23 октября 1940 г. – Ханты-Мансийске). С 1978 г. национальный округ был преобразован в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), который в 2003 г. получил своё нынешнее название – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В тот же день - 10 декабря 1930 - образован и Ямало-Ненецкий автономный округ.